Le point sur l’assouplissement des mesures sanitaires à Monaco

Depuis le samedi 16 avril, sur décision de S.A.S le Prince Albert II, un nouvel assouplissement des mesures sanitaires est entré en vigueur à Monaco. Il concerne notamment le pass sanitaire et le port du masque.

Même si le Covid-19 circule toujours activement en Principauté, l’évolution des dernières semaines est encourageante selon le gouvernement princier. S.A.S le Prince Albert II a donc décidé d’assouplir les restrictions sanitaires. Le nouveau dispositif est entré en vigueur samedi.

Moins de contraintes pour l’hôtellerie-restauration

Désormais, il n’est plus obligatoire de réserver à l’avance pour aller au restaurant ou en boîte de nuit et le nombre de convives à table n’est plus limité. De plus, les DJ peuvent de nouveau pousser le volume au-delà de 74 décibels. De quoi réjouir les habitués des pistes de danse dans les établissements de nuit. Les visiteurs étrangers seront également heureux d’apprendre que le pass sanitaire n’est plus demandé pour séjourner dans les hôtels de Monaco. En revanche, ce document reste obligatoire pour accompagner ou rendre visite aux patients admis dans les établissements de santé. Idem pour les établissements qui accueillent des personnes âgées.

Plus de masque pour les chauffeurs de bus

Alors que le port du masque sanitaire reste en vigueur dans les lieux publics fermés, les conducteurs de la CAM peuvent eux s’en passer. En effet, les chauffeurs des autobus de Monaco sont isolés des passagers par une paroi transparente. Les autorités ont également décidé de supprimer les dispositions relatives à l’accès aux lieux de culte. Toutefois, pour les salariés et les employeurs qui le souhaitent, le télétravail reste possible jusqu’au 31 mai. En parallèle de ces allègements, le gouvernement appelle à continuer à appliquer les gestes barrière. En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, le dispositif pourra de nouveau évoluer.

Le Prince Albert II rétabli du Covid-19

Pour sa part, le Prince Albert II a été testé négatif dimanche matin et il a pu reprendre ses activités. Le Souverain avait en effet été contraint à l’isolement pendant plusieurs jours après avoir été contaminé par le Covid-19. Une fois rétabli, le Prince Albert II a notamment pu fêter Pâques en famille; ce qui a donné lieu à une belle séance photo dans les jardins du Palais Princier.

Pour la première fois depuis son retour en Principauté, le 12 mars, S.A.S la Princesse Charlène a donc pris la pose avec son époux et leurs enfants, le Prince héritier Jacques et la Princesse Gabriella. La famille princière apparait également sur un cliché pris lors de la messe de Pâques dans la chapelle palatine.