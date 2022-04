Un album jeunesse pour découvrir le patrimoine niçois !

Aujourd’hui Elodie Avati est à l’honneur. Orthophoniste, chercheuse linguistique et peintre, elle est aussi autrice et illustratrice. Elle présente son dernier album jeunesse : « Lucie et Julien à la découverte de Nice » publié par les éditions azuréennes EFA.

Walk-trip à travers la capitale azuréenne

Avec cet album jeunesse dédié aux enfants de 7 à 11 ans, Elodie Avati met à l’honneur la ville de Nice et ses secrets ! Sa mission : faire découvrir Nissa la Bella et ses origines aux enfants. Ainsi pour faire passer le message, Elodie mise sur une construction plutôt originale. Elle intègre en effet ses dessins à ses photos de la ville pour donner vie aux aventures de son duo parisien Lucie et Julien. Une structure idéale donc pour permettre à l’enfant de visualiser son environnement réel avec des personnages fictifs.

Gastronomie, anecdotes et lieux emblématiques

Via ce walk-trip familial, l’enfant s’immerge complètement ! Il peut surtout apprendre en s’amusant. Elodie Avati a truffé son album jeunesse de dates historiques et d’anecdotes. Chacun découvrira, par exemple, l’origine du fameux coup de canon à midi. Le livre permet aussi de parcourir une trentaine de lieux emblématiques ou moins connus. De la Promenade des Anglais en passant par le Cours Saleya ou encore la Crypte. Sans oublier, évidemment, la gastronomie niçoise entre le pan bagnat, la socca ou encore la pissaladière. Très attachée à l’environnement, Elodie met aussi en lumière les initiatives éco-responsables de Nice.

« Lucie et Julien à la découverte de Nice » est à retrouver dans tous les points de vente traditionnel. Il est aussi disponible en version ebook ou papier sur le site EFA Editions. Notez que cet album est né au moment de l’inscription de Nice au Patrimoine Mondial de l’Unesco et met un point d’honneur à mettre en lumière la culture niçoise et son patrimoine.