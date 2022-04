Comment faire baisser son cholestérol ?

Le cholestérol ! C’est vrai qu’il touche aujourd’hui beaucoup de monde. Notre mode de vie joue un rôle non négligeable dans sa régulation. Alors peut-on mieux le réguler via l’alimentation ? Réponse avec Véronique Liesse, diététicienne et nutritionniste.

Le cholestérol : bon ou mauvais ?

Déjà il est important de rappeler qu’il y a des causes génétiques d’hypersécrétion de cholestérol. Par ailleurs, même s’il a été diabolisé, il joue de nombreux rôles importants. Il permet notamment la production d’hormones, de vitamine D (…) Il est essentiel à notre santé mais doit rester sous une certaine norme.

D’où vient le cholestérol ?

Environ 25% vient directement de l’alimentation et 75% est fabriqué par le corps. Cette information permet de relativiser l’apport alimentaire ! Notez que le cholestérol n’est présent que dans les aliments d’origine animale, il n’y en a jamais dans les végétaux.

Comment agir ?

Première étape limiter la production de cholestérol. Il est conseillé de réduire la consommation de sucre, sucreries et autres aliments qui élèvent la glycémie. Cela concerne donc les pâtes et le pain.

Ensuite, il va falloir empêcher que ce cholestérol ne s’oxyde car c’est celui-là qui s’accumule dans les artères. Privilégiez donc les légumes, les fruits, le thé vert, l’huile d’olive de qualité ou encore les noix et le poisson gras.

Enfin, dernière étape : favoriser son élimination en misant sur les fibres. Vous les retrouverez dans les légumineuses, les légumes, l’avoine et l’orge et les graines de lin, de courge ou de chia.

Véronique Liesse a publié plusieurs livres autour de la nutrition. Le dernier en date s’intitule : « Ma bible pour perdre du poids sans régime ».