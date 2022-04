Comment bien gérer un conflit au sein du couple ?

Cap aujourd’hui sur le conflit, et notamment au coeur du couple avec Lynda Pausé ! Notez déjà que le conflit dans le couple est sain voire même nécessaire ! L’important c’est de bien distinguer le conflit sain du conflit manipulateur et pervers !

Le conflit manipulateur

Ce type de conflit peut être conscient et non maitrisé ou inconscient et non maitrisé.

Vous avez déjà entendu dire : « Ce n’est pas faute, c’est plus fort que moi, je ne peux pas m’en empêcher. » Dans ce cas précis il s’agit de manipulation consciente non maîtrisé. Tout simplement parce que la blessure est tellement forte que le masque de l’ego est indomptable. L’individu en question souffre.

Ensuite, il y a l’inconscient non maitrisé. Là, la personne est dans le déni total malgré sa souffrance à agir ainsi.

Troisième cas : on peut avoir à faire à un pervers/persécuteur. En cas de conflit, il n’aura aucune scrupule à vous rabaisser, vous culpabiliser, voire à être violent psychologiquement et/ou physiquement. C’est sa façon de se venger symboliquement de ses blessures.

Enfin dernier cas de figure : le mutisme en pleine dispute ! La personne refoule sa colère et ses besoins, souvent par peur du conflit, ou par crainte d’être rejetée ou abandonnée. C’est un comportement très dangereux pour un duo amoureux puisque cela le fige dans l’immobilisme.

Le conflit, oui, mais sain !

Il est clair, qu’une dispute est souvent liée à un manque de communication et de compréhension de soi et de l’autre dans la relation. Elle a donc un rôle important à jouer pour apprendre à se connaitre et connaitre l’autre. Voici donc quelques conseils pour avoir des échanges fructueux, même en cas de coup de colère.

Première étape : ne pas réagir tout de suite. Laissez-vous le temps pour réfléchir et mûrir la situation avant de vous jeter à la gorge de l’autre.

Evitez également les disputes devant témoins. C’est un cadre qui poussent les égos à leur paroxysme.

N’oubliez pas de parler au « Je » c’est beaucoup moins agressif et culpabilisant que le « Tu ».