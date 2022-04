L’électrique à toute vitesse avec l’E-Prix de Monaco

Ce samedi 30 avril, la Formule E fait son retour sur le circuit de Monte-Carlo. C’est la cinquième édition du E-Prix de Monaco. Entre le Français Jean-Eric Vergne en tête du championnat et le bon début de saison de l’écurie monégasque Rokit Venturi, voici toutes les infos à savoir avant la course.

La monoplace Rokit Venturi tourne bien en ce début de saison: déjà une victoire et une troisième place sur le E-Prix de Diriyah II en Arabie Saoudite. L’écurie monégasque est actuellement 4ème du championnat constructeur avec 78 points, soit 16 de moins que le leader Mercedes. Ils sont attendus ce samedi à domicile.

Deux pilotes de qualité assurent le job: Lucas di Grassi, ancien champion du monde de Formule E en 2016-2017, qui prend la place de Norman Nato cette saison, et Edoardo Mortara. Le suisse avait même pris la tête du championnat avant le dernier E-Prix de Rome, mais il n’a pas terminé la course et a dû laisser sa place au Français Jean-Eric Vergne.

Jean-Eric Vergne: pilote le plus régulier en ce début de saison

Le seul français sur la grille de départ en Formule E, c’est lui! Mais Jean-Eric Vergne occupe la première place du classement pilote grâce à sa régularité. Il n’a remporté aucun E-Prix, et pourtant il mène le championnat. C’est le seul pilote à avoir glané des points à chaque course. Il est monté sur la boîte à deux reprises, avec une deuxième et une troisième place à Rome et à Mexico.

Le natif de Pontoise a déjà levé les bras à Monaco en 2019. Une édition marquée entre autres par le podium de Felipe Massa au volant de sa Venturi.

Un classement serré avant l’E-Prix de Monaco

Les 5 premiers se tiennent en 11 points, de quoi rendre cette course encore plus excitante. Seul l’Australien Mitch Evans (Jaguar Racing) a réussi à remporter deux E-Prix, ceux de Rome. Nyck de Vries (Mercedes), Edoardo Mortara (Rokit Venturi) et Pascal Wehrlein (Porsche Team) se partagent les autres courses.

Classement pilote avant l’E-Prix de Monaco:

Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) – 60 pts Robin Frijns (Virgin Frijns) – 58 pts Stoffel Vandoorne (Mercedes) – 56 pts Mitch Evans (Jaguar) – 51 pts Edoardo Mortara (Venturi) – 49 pts André Lotterer (Porsche) – 43 pts Pascal Werhlein (Porsche) – 42 pts Nyck De Vries (Mercedes) – 38 pts Lucas Di Grassi (Venturi) – 29 pts Jake Dennis (Andretti) – 26 pts

Classement constructeur avant l’E-Prix de Monaco:

Mercedes – 94 pts Porsche – 85 pts DS Techeetah – 80 pts Venturi – 78 pts Jaguar – 73 pts

Le pôle-man toujours vainqueur du E-Prix de Monaco

Ce n’est pas un secret que partir en tête à Monaco est un grand pas vers la victoire. Cela se reflète à la perfection en Formule E. Lors des quatre dernières éditions, le pôle-man s’est toujours imposé. La séance de qualification sera donc décisive ce samedi.

Seules quatre éditions, mais déjà des faits marquants! L’année dernière, Antonio Félix da Costa dépasse Mitch Evans au dernier tour pour lui arracher la victoire. Le premier E-Prix de Monaco reste aussi dans les mémoires avec cet accident au premier virage impliquant six monoplaces.

Infos pratiques

Programme du E-Prix de Monaco 2022:

Essais libres:

1ère séance: 7h30 – 8h

2ème séance: 9h10 – 9h40

Qualifications:

Groupe A et B: 10h45 – 10h57

Quarts de finale: 11h22 – 11h37

Demi finales: 11h41 – 11h51

Finale: 11h55 – 12H

Course:

Départ: 15h04

Podium: 16h

Comptez 30 euros pour une place dans les gradins. C’est gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte.

Radio Monaco suit au plus près cet E-Prix de Monaco 2022. Rendez-vous de 10h à 16h pour suivre cette cinquième édition à nos côtés.

Retrouvez également l’interview du pilote Edoardo Mortara (Rokit Venturi) dans Sport Time.