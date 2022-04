Un concours vidéo TikTok pour les lycéens cannois

La mairie de Cannes lance avec le célèbre réseau social un concours de la meilleure vidéo sur TikTok à destination des lycéens cannois. La classe lauréate recevra un prix de 1 000 € lors d’une cérémonie organisée pendant le Festival de Cannes.

Les participants sont invités à laisser libre court à leur imagination en réalisant un film d’une durée de 30 secondes à 3 minutes, directement depuis l’application TikTok. Aucune thématique n’est imposée. En lien avec leurs professeurs, les élèves peuvent être accompagnés par l’association Cannes Cinéma, à travers des ateliers d’écriture et de tournage.

Chaque création devra être publiée le vendredi 13 mai 2022 au plus tard avec le hashtag #TikTokCannesCompetition. Ce concours complète la compétition internationale #TikTokShortFilm, organisée par TikTok pour célébrer son partenariat avec le Festival de Cannes.

Le jury est composé de quatre personnalités du cinéma : Mounia Akl, réalisatrice libanaise, Gérard Camy, président de Cannes Cinéma, journaliste et historien français du cinéma, Angèle Diabang, réalisatrice et productrice de film sénégalaise, et Alain Kruger, journaliste français, producteur de radio, de télévision et de cinéma.

Dans « Le Guest », Maud Boissac, directrice de la Culture à la mairie de Cannes nous explique la démarche. Retrouvez son interview en replay.