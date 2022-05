Le Club des Simone : échangez vos vêtements !

A la découverte aujourd’hui du Club des Simone. Il s’agit d’une boutique d’échange de vêtements pour les femmes et les enfants. Un vide-dressing vivant basé à Nice et fondé par Joël De Zerbi et Elsa Duval. Ici, vous repartez avec de nouvelles pièces tendance en échangeant celles que vous possédez déjà et dont vous ne voulez plus !

Le Club des Simone dépoussière la seconde main

Le concept parait fou et pourtant il séduit de nombreuses azuréennes ! Joël et Elsa offrent une alternative à la fois ludique, économique et éco-responsable au traditionnel shopping. Alors, exit la carte-bleue et retour au troc ! Avec le Club des Simone vous échangez directement vos vêtements.

Pour en profiter, il suffit de trier les pièces dont vous ne voulez plus et qui sont en excellent état avant de les déposer en boutique. Chaque pièce vous donne droit à des crédits. Il ne s’agit pas d’évaluer la valeur monétaire, ni même de s’attarder sur la marque. Ici, c’est très simple : une veste équivaut à trois crédits, une paire de chaussure c’est deux crédits et un sac à main vaut un crédit. Vous constituez ainsi une cagnotte à crédits grâce aux vêtements que vous ne portez plus. Libre à vous ensuite de les dépenser en choisissant parmi les 2 000 pièces disponibles au Club des Simone.

Une mode plus raisonnée et raisonnable

Le Club des Simone est donc une alternative originale au shopping.

C’est avant tout une démarche éco-responsable puisque vous capitalisez sur ce que vous possédez déjà. Vous évitez de passer par la case achats compulsifs, soldes à tout-va ou encore fast fashion.

C’est aussi une façon d’agir en faveur d’une économie circulaire en offrant une seconde vie à vos vêtements tout en adhérant à un club convivial.

Aujourd’hui, 40% des vêtements produits à travers le monde ne seront jamais portés. La boutique azuréenne permet de repenser notre façon de consommer la mode !

La boutique est située au 10 rue Delille à Nice

Découvrez les offres pour adhérer au club juste ICI