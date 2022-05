Le Met Gala « couvert d’or » pour cette édition 2022

Le gala le plus attendu de l’année a pris place au Metropolitan museum of art ce lundi 2 mai. Le thème de cette soirée: « gilded glamour », « l’âge d’or du glamour », de quoi faire briller les invités.

400 invités étaient présents hier soir pour le fameux gala du Met et son tapis rouge tant attendu. Comme chaque année, l’événement était organisé pour lever des fonds au profit du Costume Center d’Anna Wintour, la puissante rédactrice en chef du Vogue américain.

Cette année, le thème à respecter était le gilded glamour, c’est-à-dire l’âge d’or de la fin du 19ème siècle aux États-Unis, soit de 1965 et la fin de la guerre de sécession, jusqu’en 1901. La sublime robe rouge portée par Vivien Leigh dans le film Autant en emporte le Vent représente parfaitement cette époque de la mode américaine.

Une occasion aussi de célébrer la nouvelle exposition du Metropolitan museum of art qui retrace l’histoire de la mode américaine. Cette exposition sera présente dans 13 salles et mettra à l’honneur des créations de Bill Blass, Brooks Brothers, ou encore Lloyd Kiva New.

Les stars ont fait le déplacement pour ce retour du gala au printemps

Cette édition marque le retour du gala au printemps, après les chamboulements liés au Covid. Les plus grandes célébrités étaient présentes aux côtés de Blake Lively et Ryan Reynolds, les co-animateurs de la soirée. Blake Lively a d’ailleurs ébloui le tapis rouge avec sa robe Versace rose brillante prolongée d’une longue trainée bleu ciel.

Pour la première fois, les cinq sœurs Kardashian-Jenner étaient toutes invitées. Beaucoup de mannequins ont également fait le déplacement. C’est le cas des deux Soeurs Hadid, Gigi et Bella, Cara Delevingne ou encore Naomi Campbell. Camille Cottin, Stromae, Bradley Cooper, Katy Perry, Billie Eilish ou Emma Stone ont aussi déambulé sur le tapis rouge.

Comme chaque année, les photographes ont pu immortaliser du très extravagant. Elon Musk a notamment essayé de prendre la pose, ce qui donne une séquence assez délirante.