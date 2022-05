Retour sur la 17e édition du Salon Ever à Monaco

Du 27 au 29 avril, Monaco a accueilli la 17e édition du Salon Ever. Radio Monaco était sur place pour vous faire vivre l’événement avec ses invités de Volvo Trucks France, Voxan, la Mission pour la Transition Energétique, la start-up eH²P, Destination Climat, l’Atelier Organique et le Rallye Aïcha des gazelles du Maroc.



Le grand-rendez-vous de la mobilité durable et des énergies renouvelables s’est tenu la semaine dernière à Monaco. La 17e édition du Salon Ever a pris ses quartiers pendant trois jours sous le chapiteau de l’Espace Fontvieille. Plus de quarante exposants ont répondu présents pour cette grand-messe dédiée aux innovations et aux enjeux de la transition énergétique. Comme chaque année, Radio Monaco était sur place pour une émission spéciale en compagnie de ses invités.

La Voxan Wattman en vedette

Parmi les exposants prestigieux du Salon Ever: Venturi et sa célèbre moto 100% électrique haute-performance. Le public a ainsi pu découvrir la Voxan Wattman dans deux versions: carénée et semi-carénée. L’an dernier cet engin unique au monde piloté par Max Biaggi a décroché plusieurs records de vitesse. Or, de nouveaux objectifs se profilent pour la marque monégasque. On retrouve l’homme qui a conçu la Voxan Wattman de A à Z: le responsable du bureau d’étude de Venturi, Louis-Marie Blondel.

Les étincelles de Monaco On

En mars dernier, les usagers de la voiture électrique en Principauté ont utilisé les bornes de recharge gratuites Monaco ON plus de 4000 fois en voirie, et plus de 8000 fois dans les parkings sous-terrains. Le succès de ce réseau va de paire avec celui de la voiture électrique qui représente plus de 10% du parc auto de Monaco. On en parle avec Virgine Haché-Vincenot, responsable du réseau Monaco ON au sein de la Mission pour la Transition Energétique.

Les camions 100% électriques de Volvo Trucks

Le transport de marchandises doit lui aussi faire sa transition énergétique et baisser ses émissions de CO2. Après l’apparition de véhicules hybrides dans les années 2000, certains constructeurs proposent désormais des camions 100% électriques. Nous recevons Jérôme Flassayer, directeur électromobilité chez Volvo Trucks France, partenaire officiel du Salon Ever.

eH²P en ambassadrice de Monaco Tech

Intégrée à MonacoTech au début de l’année, eH²P avait forcément sa place au sein du salon Ever. Cette entre start-up déjà conçoit et fabrique des groupes motopropulseurs avancés pour une mobilité soutenable. Elle compte déjà plusieurs clients en France notamment dans le secteur de la défense.

Ses innovations peuvent être utilisées dans l’aéronautique, le sport automobile, le maritime ou même sur des véhicules tout-terrain. eH²P travaille sur plusieurs technologies à la fois et aimerait réussir à proposer des solutions totalement décarbonées. Au sein de Monaco Tech, l’entreprise vise surtout le marché du luxe. Jean-François Nicolino est le Président de eH²P.

Les totems végétalisés de l’Atelier Organique

Le changement climatique que nous vivons impose de repenser la physionomie de nos villes. Pour ne pas étouffer en pleine canicule dans les zones urbaines, il est indispensable de faire de la place à la végétation et d’apporter des zones d’ombres aux habitants. Cela permettra en plus de redonner un peu de dynamisme à la biodiversité.

Si l’expérience des murs végétaux n’a pas toujours été concluante, d’autres solutions existent. Par exemple, les totems végétalisés conçus par l’Atelier Organique. Ces installations sont présentées comme autonomes en eau et en énergie et peu demandeuses d’entretien. Jonathan Nicolas est le co-fondateur et Président de l’Atelier Organique.

Destination Climat dans les kiosques

Comment bien s’informer à l’heure de prendre à bras le corps le défi de la transition énergétique ? Afin d’accompagner les consommateurs, un nouveau titre fait son apparition dans les kiosques: Destination Climat. Ce magazine trimestriel s’adresse spécifiquement au grand public.

L’objectif est de nous donner des conseils pratiques pour adopter les meilleurs solutions en terme de transport, de logement, d’alimentation ou encore de loisirs. Par exemple, le dossier du premier numéro concerne le marché de la voiture électrique. A l’origine de ce projet: Jérôme Chabaudie, directeur général de la société Transition Climat.

Un dispositif plus soutenable pour le Rallye Aïcha des gazelles

Notre dernier invité du salon Ever est Amaury Ferard, responsable des partenariats au sein de Maïenga. Cette agence organise le Rallye Aïcha des gazelles du Maroc, soutenu par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Depuis 2017, le rallye comporte une catégorie électrique avec environ une dizaine de participantes par an. D’autres engagements ont été pris pour promouvoir une approche plus respectueuse de l’environnement. Des nouveautés sont attendues l’an prochain, en particulier pour réduire la consommation d’énergie sur le bivouac du rallye.