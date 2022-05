Axel Disasi : « Mon parcours me donne de la force pour le futur »

Axel Disasi était l’invité du dernier épisode de Sport Time, en collaboration avec Actufoot. Le défenseur central et vice-capitaine de l’AS Monaco revient notamment sur son parcours et évoque le retour surprise de son équipe dans la course à la Ligue des Champions.

A trois journées de la fin du championnat, l’ASM FC est plus que jamais dans la course à la Ligue des Champions. Quatrièmes au classement de la Ligue 1 Uber Eats, les Rouge et Blanc possèdent le même nombre de points que Rennes (3e) et seulement trois unités de moins que l’OM (2e). La fin de saison s’annonce palpitante.

Ce retour au sommet, Axel Disasi le met sur le compte d’une fraîcheur physique et mentale retrouvée depuis l’élimination de la Ligue Europa. « Le mois de mars a été très compliqué avec beaucoup de matches, de charge mentale et de voyages » explique le défenseur monégasque.

« Sans la Coupe d’Europe, nous avons plus de temps pour nous reposer, préparer nos matches et mettre notre jeu en place. »

Après 7 victoires consécutives en Ligue 1, la mauvaise passe de l’ASM est déjà un lointain souvenir. A l’époque, la presse avait durement jugé les performances de l’équipe. Mais pour Axel Disasi, les critiques n’étaient pas injustifiées.

« Franchement, certaines critiques étaient méritées. Cela fait partie du job. Nous n’étions pas constants et l’équipe n’avait pas de résultat. Quand on voit le centre d’entraînement et tout ce que le club met en oeuvre autour de nous, on se doit de répondre aux exigences. »

Une sorte d’union sacrée

Au plus fort des turbulences et alors qu’un article de la presse spécialisée annonçait une nouvelle révolution interne, le club a su faire le dos rond.

« Des joueurs au staff en pensant par les dirigeants, nous sommes restés sereins et soudés dans les moments difficiles. Aujourd’hui, cette union porte ses fruits. »

Retrouvez tous les épisodes de Sport Time sur votre plateforme de podcasts préférée :

Réécoutez les autres invités de Sport Time :