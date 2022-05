La fin du rêve pour la Roca Team

Le parquet a tranché, Monaco est éliminé. La Roca Team est tombé contre plus fort, l’Olympiakos Pirée. Les Monégasques n’iront finalement pas à Belgrade pour le Final Four.

Dans ce stade Peace and friendship, l’ambiance était bouillante hier soir. 12 000 supporters grecs ont fait le déplacement pour soutenir l’Olympiakos. Face au Pirée, la marche était trop haute pour la Roca Team qui s’incline 94 à 88 dans cette 5ème manche des quarts de finale d’Euroleague.

Pourtant, les Monégasques ont parfaitement entamé la rencontre. À la mi-temps, les hommes de Sasa Obradovic mènent de sept points. Mais c’est en deuxième période que le Pirée fait la différence. Ils rattrapent peu à peu leur retard et c’est Shaquielle McKissic qui renverse la tendance dans le troisième quart temps. Monaco ne reviendra pas, et cela malgré les 24 points et 10 rebonds d’un Mike James encore une fois survolté.

Sasa Obradovic est « fier de ses gars »

C’est la première fois de l’histoire de la compétition qu’un club débutant atteint les play-offs, de quoi rendre fier le coach monégasque. « Mes gars ont sorti un très gros match ce soir. Nous sommes qu’au début de la construction de quelque chose. On va apprendre de cette défaite », déclare Sasa Obradovic en conférence d’après match.

L’Olympiakos Pirée rejoint donc le Final Four de l’Euroleague. Ils retrouveront le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Anadolou Efes Istanbul à Belgrade, du 19 au 21 mai.

Les Roca Boys, eux, vont retrouver le championnat de France ce week-end. Prochain match contre Le Mans, ce samedi à 20h.