Évadez-vous dans l’Estérel avec le sentier du Cap Dramont

Envie d’évasion c’est votre nouveau RDV sur Radio Monaco Feel Good. Chaque semaine, Christine Pianigiani vous propose des idées balades et randonnées accessibles à tous. Aujourd’hui vous vous évadez en plein coeur de l’Estérel !

Une journée dans l’Estérel

Le cadre est idyllique et la vue panoramique ! Direction le Cap Dramont situé en plein coeur de l’Estérel dans le département du Var. Une idée randonnée idéale à partager en famille ou entre amis. Christine a sélectionné cette balade de 3,8 km d’une durée d’environ deux heures. Une vraie parenthèse nature entre la mer Méditerranée et les roches rouges du massif de l’Estérel. Ce fameux sentier du Cap Dramont offre des vues imprenables sur l’Ile d’Or ou encore la baie d’Agay.

Les immanquables pour en prendre plein les yeux !

Ainsi, vous pourrez comtempler le sémaphore du Dramont. C’est le plus haut sémaphore de Provence (127 mètres au-dessus de la mer) et il est aujourd’hui utilisé par la Marine Nationale. A ne pas rater non plus la vue panoramique sur la baie d’Agay et le massif de l’Estérel, ou encore le pittoresque port de pêche du Poussaï. Côté photos, vous pourrez immortaliser l’Ile d’Or. Elle est située face au Cap du Dramont et a inspiré le cinéma mais aussi l’univers de la bande dessinée. Et oui car elle ressemble à s’y méprendre à la célèbre Ile Noire de Tintin.

Ce sentier du Cap Dramont fait également partie de la route numérique « De rivages en calanques« . Vous pourrez donc flasher des QR code tout de long de votre balade pour découvrir la faune, la flore et la géologie.

Les activités ludiques

Christine est une véritable baroudeuse et regorge aussi de bonnes adresses ! Pour bien terminer votre journée randonnée du côté du Var, pourquoi ne pas louer un barbecue boat ? C’est un bateau électrique sans permis qui vous permet de déguster de délicieuses grillades au coeur des calanques.

Vous pourrez aussi faire un arrêt du côté de l’hôtel Les Roches Rouges.

Les infos pratiques

Le bateau électrique, le BBQ boat, sera disponble à partir du 1er juin prochain. Il vous suffit de réserver directement sur le site Experience Côte d’Azur ou auprès de Cédric Davin par téléphone au 06 08 01 66 38.

Enfin, l’hôtel Les Roches Rouges ouvrira ses portes le 19 mai jusqu’au 9 octobre.

> Coordonnées GPS de la randonnée : Point de départ > 43.419851, 6.857629 Plage du Camp Long

Par ailleurs, n’hésitez pas à consulter les réseaux sociaux du Festival Envie d’Ailleurs pour faire le plein d’idées évasion !