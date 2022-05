L’ASM en route pour la Ligue des champions

Après sept victoires consécutives en championnat, les Monégasques affrontent Lille, ce soir, pour continuer dans cette dynamique positive. Les joueurs de Philippe Clément sont au pied du podium et visent la Ligue des champions.

Il reste trois matchs avant la fin du championnat et Monaco a son destin entre ses mains. Une possible qualification en ligue des champions passe d’abord par une victoire face au LOSC ce soir.

Les Monégasque sont actuellement 4ème au classement, à égalité de points avec Rennes (3ème). En cas de victoire ce soir, l’ASM accèdera au podium avant les deux dernières journées. De quoi passer un « week-end tranquille », comme le souligne le milieu de terrain Aurélien Tchouameni en conférence de presse d’avant match.

Seul absent côté monégasque, Gelson Martins, suspendu et « pas encore totalement remis de sa blessure », assure le coach Philippe Clément.

Un printemps sensationnel pour l’ASM

Avant le printemps, personne ne pouvait croire à cette remontée de l’ASM au classement. Et pourtant, match après match, les joueurs de Philippe Clément ont réalisé l’improbable et peuvent maintenant rêver de la C1. Le coach monégasque y a toujours cru et a su transmettre cette motivation et cette confiance à ses joueurs.

Paris, Metz, Troyes, Rennes, Nice, Saint-Étienne et Angers sont tous tombés face à l’ogre monégasque de cette fin de saison. Lille, Brest et Lens sont maintenant dans le viseur de l’ASM, qui espère faire un carton plein.

Le LOSC dans le rôle d’arbitre

Les Lillois sont 10ème de Ligue 1 avant cette 36ème journée et n’ont plus rien à jouer. Après Monaco, ils affronteront Nice (5ème) et Rennes (3ème). Ils vont donc jouer le rôle d’arbitre pour ce rush final du championnat de France.

Philippe Clément déclare en conférence de presse qu’il n’aime pas « ce genre de match » et qu’il s’attend à une réaction de l’adversaire après sa défaite 3-0 contre Troyes. Il ajoute que Lille est plus fort à domicile avec seulement trois défaites cette saison.

Le match est à suivre à partir de 21h sur Amazon Prime.

Mercredi, Aurélien Tchouameni et Philippe Clément étaient en conférence de presse d’avant match pour évoquer la bonne forme de l’ASM et cette rencontre contre le LOSC

Axel Disasi, défenseur central de l’ASM, était l’invité de Sport Time pour Radio Monaco.