À Miami, le bling-bling s’invite en Formule 1

La météo à Miami: une chaleur étouffante accompagnée d’une pluie de célébrités. Avec des yachts, des piscines, et des transats au milieu de la piste, les spectateurs ont assisté hier à un vrai show à l’américaine pour ce premier grand-prix de Formule 1 dans la capitale de Floride.

Les pilotes de F1 étaient bien entourés hier à Miami. David Beckham, Michael Jordan, Matt Damon, Serena Williams, et beaucoup d’autres ont fait le déplacement pour apercevoir les voitures de course les plus rapides du monde. Des concerts ont même été organisés toute la semaine avec notamment David Guetta, Snoop Dog ou Calvin Harris.

Les organisateurs du grand-prix ont vu les choses en grand pour embellir le circuit. Une fausse marina avec de vrais yachts installés dessus, un Beach club avec transats et piscines, la piste du Hard Rock Stadium était décorée façon Hollywood pour accompagner les monoplaces.

400 mille spectateurs présents tout le week-end

Les tribunes étaient pleines à craquer malgré des places allant de 600 à plus de 10.000 euros. Ils sont 400.000 à avoir fait le déplacement pour assister à ce véritable show à ciel ouvert. Du bling-bling qui en ferait presque oublier la course et la troisième victoire de la saison du champion du monde Max Verstappen.

Le pilote Red Bull a d’ailleurs eu droit à une escorte personnelle après la course. Le Néerlandais s’est fait conduire en buggy jusqu’au podium, devancé par deux grosses motos de police, sirènes ouvertes.

Alors que l’on suit le président de la république Max Verstappen fraichement élu !#F1 #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/meE1ZXFWin — Off Track (@OffTrack_FR) May 8, 2022

Miami et la F1, ce n’est que le début

Les pilotes vont retrouver cette grande récréation encore longtemps. La Formule 1 a signé pour 10 ans avec Miami, qui peut devenir un rendez-vous marquant du calendrier.

Les États-Unis prennent de plus en plus d’importance dans le monde de la F1. Dès la saison prochaine, c’est Las Vegas qui accueillera de nouveau un grand-prix, après une dernière édition en 1982.

Depuis que Netflix a lancé sa série documentaire Drive to survive, les Américains se passionnent pour la Formule 1. L’an dernier, ils étaient plus de 900.000 à suivre chacune des courses de la saison. Une audience boostée de 54% par rapport à 2020.