Les astuces de la cuisine anti-gaspi au marché de la Condamine

La mairie de Monaco organise, mercredi 11 mai, deux ateliers de cuisine anti-gaspillage alimentaire au marché de la Condamine. Ils seront animés par Elisa Alberto, spécialiste dans ce domaine.

Chaque atelier durera environ 1h15 et sera composé d’une courte partie théorique puis de la partie pratique avec la préparation d’une recette « anti gaspi ».

Le premier atelier, à 15h, proposera la réalisation d’un goûter à base de betteraves : « Boules d’énergie à la betterave ». Le second, à 16h45, aura pour but l’élaboration d’un apéritif composé de « Falafels » à base de carottes et de patates douces. Les préparations seront emportées par les participants.

Apprendre à cuisiner avec des épluchures de légumes

Outre le fait de sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire, cet atelier vise à démontrer que cuisiner avec des épluchures de légumes est sans danger pour la santé et permet de composer des mets délicieux, sans rien jeter.

Elisa Alberto, responsable de la plateforme anti-gaspi « Ecoslowasting« , était notre « Guest ». Retrouvez son interview en podcast.

Infos pratiques sur les ateliers de cuisine anti-gaspillage alimentaire au marché de la Condamine :

Mercredi 11 mai 2022 à 15h et à 16h45 ;

Gratuit, sur inscription obligatoire : jbonnin@mairie.mc

Places limitées, 10 personnes par atelier.