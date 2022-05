Quels sont les bienfaits de la lactofermentation ?

Les aliments fermentés ou lactofermentés sont à l’honneur aujourd’hui sur Radio Monaco. Avec Véronique Liesse, vous allez découvrir comment certaines bactéries nous font le plus grand bien. D’ailleurs, elles sont même capables de modifier un aliment et sa qualité nutritionnelle grâce à la fermentation et la lactofermentation !

Principe et intérêts de la lactofermentation

D’abord, sachez qu’il existe plusieurs types de lactofermentation. Globalement, il s’agit d’un aliment auquel on ajoute des ferments ou d’un aliment qu’on a plongé dans une saumure à une certaine température et pendant un temps donné.

Le but est de créer une lactofermentation. C’est un processus de transformation des sucres ou glucides, par des bactéries, des levures ou champignons, pour produire de l’énergie.

L’objectif de ce procédé est d’augmenter la valeur nutritionnelle des aliments. Ils seront à la fois plus digestes mais contiendront aussi plus de vitamines et d’antioxydants. Réussie, la lactofermentation est une mine d’or pour la santé puisqu’elle joue un rôle sur l’immunité, le microbiote ou encore la tension artérielle et les troubles digestifs.

Les aliments lactofermentés : exemples et idées

Evidemment, il est possible de réaliser facilement des boissons fermentées comme du kombutcha, des laits fermentés ou des légumes. Ça fonctionne avec tous les types d’aliments et certains sont déjà fermentés pendant leur fabrication. C’est le cas du thé noir par exemple : ce sont des feuilles de thé vert fermentées.

Ainsi, si vous souhaitez essayer, consommez déjà des yaourts ou encore de la choucroute crue ou du tempeh. Vous pouvez aussi les réaliser vous-même.

Première idée : les yaourts. Il suffit de mélanger un litre de lait et un hop de yaourt dans votre yaourtière. Pourquoi pas concocter du kombucha, du kéfir ou des légumes lactofermentés.

Les recettes complètes de Véronique Liesse

La choucroute crue –

Ingrédients : 1 kg de chou blanc, 15 g de sel gris de mer, 1 c. à s. de grains de poivre noir, 1 c. à c. de baies de genièvre, eau de source.

Gardez une grande feuille de chou pour couvrir la choucroute quand elle sera dans le bocal.

Première étape : taillez le chou en fines lamelles à la mandoline après l’avoir coupé et avoir retiré la côte centrale.

Mélangez dans un plat le chou, le sel, le poivre et les baies de genièvre. Puis, recouvrez d’un linge et laissez dégorger pendant 1 heure.

Versez le tout (avec le jus) dans le bocal et tassez bien. Le jus doit absolument couvrir entièrement le chou, sinon, rajoutez de la saumure. Couvrez de la feuille de chou et fermez très précautionneusement le bocal. Gardez 48h à température ambiante.

Laissez poser dans un endroit frais 3-4 semaines et dégustez.

Le kéfir de fruit –

Ingrédients : 3 c. à s. de thé vert, 2 cm de gingembre, 1 sachet de graines ou de poudre de kéfir (en pharmacie), 1 citron bio, 2 figues séchées bio, 30g de sucre de canne.

Faites infuser le thé dans 1 litre d’eau froide durant 12h.

Diluez le kéfir dans un peu d’eau de source, puis placez le dans un bocal et versez le thé infusé 12h. Ajoutez le sucre et mélangez.

Rincez le citron, tranchez-le en rondelles et placez les rondelles dans le bocal avec les figues. Epluchez le gingembre et ajoutez-le.

Couvrez d’une gaze ou d’un linge léger et laissez fermenter 2 jours à température ambiante; Ensuite, passez au chinois, fermez la bouteille de façon hermétique et laissez reposer quelques heures.

Mettez le kéfir au frais et dégustez-le dans les 3 jours !