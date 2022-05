Balade dans le Parc Régional des Préalpes d’Azur

Envie d’évasion c’est votre nouveau RDV sur Radio Monaco Feel Good. Chaque semaine, Christine Pianigiani vous propose des idées balades et randonnées accessibles à tous. Aujourd’hui, direction le Parc Régional des Préalpes d’Azur, à la découverte du Plateau de Calern.

Une journée dans les Préalpes d’Azur

Pour vous situer, sachez que le plateau de Calern est un vaste plateau calcaire semi-désertique de 20 km2 situé sur les hauteurs du pays grassois. ll est extraordinaire par sa diversité botanique, ses reliefs karstiques, ses dolines, ses avens, ses effondrements. C’est une balade de 6,5 km idéale à faire en famille. Il faut compter deux heures pour bien en profiter, mais vous pourrez la raccourcir ou la rallonger à votre guise.

Les immanquables du plateau de Calern

Vous rêverez la tête dans les étoilés grâce à l’observatoire astronomique de la Côte d’Azur. C’est l’un des plus actifs de France où les spécialistes tentent de percer les secrets des planètes, des étoiles, des trous noirs. Il est possible sur réservation de visiter et découvrir les activités scientifiques pratiquées.

A ne pas manquer ensuite la vue à 360° avec le Cheiron au Nord, le mont Mounier derrière au loin, la mer à l’horizon, le Pic des Courmettes, ou encore plus loin le Mont Agel à l’Est, le Mercantour en Est-Nord-Est.

Vous aurez également la possibilité d’élire votre borie préférée. Ces cabanes en pierres sèches sont bâties sur le principe de l’igloo et servaient d’habitats saisonniers aux bergers et paysans.

Et sachez que si vous avez envie de vous lancer dans cette balade, le mois de mai est idéal ! En effet, vous admirerez les très nombreuses orchidées sauvages, le thym et les lavandes naissantes.

Le lieu secret et insolite

Pour ceux qui souhaiteraient se recueillir cap sur la chapelle Notre Dame de Calern aménagée à l’intérieur d’une grotte. Elle est un peu difficile à débusquer au milieu de votre randonnée. C’est pourquoi Christine vous fournit les coordonnées exactes :

Géoréférencement

Carte IGN 3643 ET (Cannes-Grasse) X 331.190 Y 4846.420

UTM 32 Z 1292

Infos pratiques

Sachez que les visites guidées de l’observatoire de Calern reprendront en juin prochain.

visitecalern@oca.eu

Tel : +33 (0)4 92 00 30 11

Pour faire le plein d’info sur le parc régional des Préalpes d’Azur cliquez ICI

Vous retrouverez toutes les informations pratiques et plein d’autres idées balades sur les comptes Festival Envie d’ailleurs.