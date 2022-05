Frédéric Lajoux : « piloter une Formule 1 à Monaco est magique »

Ses parents le surnommaient « vroum vroum ». Autant dire que la passion de Frédéric Lajoux pour les voitures ne date pas d’hier. Pourtant, c’est à vélo qu’il gagne ses premières courses au sein d’une famille de cyclistes.

Ses débuts en sports auto datent de 1987. Entre temps, Frédéric Lajoux a pu s’offrir une école de pilotage et approcher le milieu qui le fait tant rêver. Sa modeste carrière de pilote semi-professionnel lui permet de gagner sa vie.

35 ans plus tard, alors qu’il dirige deux entreprises en Principauté (dont une liée aux courses automobiles à Monaco), la passion est toujours là, teintée de nostalgie.

« Je revendique mon côté nostalgique. La course automobile et la vie en général avaient beaucoup plus de charme auparavant. »