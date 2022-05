Le chaise ergonomique pour un massage nomade

Nous n’avons pas toujours le temps de trouver un créneau pour se faire masser. Et si le massage venait jusqu’à vous ? Et notamment dans votre entreprise ? C’est tout à fait possible grâce à la chaise ergonomique. Un équipement nomade pour s’adapter à chaque personne peu importe où elle se trouve. On en parle avec le massothérapeute azuréen Ludovic Maire.

La chaise ergonomique idéale pour se faire masser en entreprise !

Le massage sur chaise ergonomique est une adaptation plus courte d’un soin de massothérapie traditionnel. Son gros avantage est sa polyvalence. Et oui, une chaise ergonomique nécessite peu d’espace et peut s’installer partout : dans une entreprise ou lors d’un évènement. Sa mission : réduire les tensions accumulées dans le cou, le dos, la tête et les bras. Des zones particulièrement fragiles chez les employés sédentaires.

Ainsi, le massage sur chaise ergonomique permet de soulager et réduire les effets du stress. Il soulage également les tensions et les douleurs musculaires et articulaires. Il permet d’améliorer la qualité du sommeil ou encore la mobilité. Par ailleurs, quand il est pratiqué dans un contexte de travail, le massage sur chaise augmente la productivité des employés et réduit en parallèle l’absentéisme au travail.

Ludovic Maire, massothérapeute

Ludovic Maire est basé sur la Côte d’Azur. Il consulte en cabinet et se déplace à domicile entre St Tropez et Monaco. Vous pouvez aussi le faire intervenir au sein de vos entreprises.

Notez que cette année, il participe au championnat d’Europe de massage du 27 au 29 mai à Villeneuve-Loubet.