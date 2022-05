Lynda Pausé vous propose aujourd’hui trois clefs essentielles pour désamorcer vos peurs. Notez que la peur est une émotion archaïque, au même titre que la colère ou encore la joie. C’est une émotion qui nous protège et qui est souvent dictée par notre mental et notre égo pour rester en vie.

La naissance des peurs

La peur est tout à fait saine et naturelle. Nous la connaissons dès le plus jeune âge. Mais en grandissant, nous allons nourrir différentes peurs, moins rationnelles. Elles apparaissent car nous sommes souvent conditionnés par notre éducation ou par la société. Nous allons alors nous comparer et tenter de rentrer dans le moule sans trop se faire remarquer.

Ici, la peur du regard des autres, ou encore la peur de déranger et d’être jugé s’invitent dans notre quotidien. Pourtant, la plupart de ces peurs sont irrationnelles et inutiles. Elles sont le fruit de projections, d’histoires fantasmées. Elles nous empêchent d’accéder à la liberté de soi et donc à qui nous sommes réellement.

Les outils pour désamorcer vos peurs

Première étape : identifiez votre peur et regardez-la en face. C’est un travail en profondeur pour s’interroger : » J’ai peur qu’on me juge ». Oui, mais qu’on me juge de quoi ? » De mal faire, de ne pas y arriver »… Ici déjà le mental va commencer à se calmer.

Deuxième clef : rentrer dans sa peur. Imaginons que vous avez peur d’être jugé à l’instant T. Demandez-vous si ce jugement (supposé ou réel) vous affectera encore dans cinq ans. Bien souvent, ce n’est pas le cas. Et là, la peur s’évanouit, ou presque.

Enfin, jouez le rôle de l’enfant. Si un bambin vient vous voir, apeuré, effrayé, avec la peur de se tromper ou d’être jugé, que lui diriez-vous ?

Nul doute que vous tenteriez de le rassurer et de l’épauler. Alors quand vos peurs vous enserrent, parlez-vous comme à un enfant, c’est idéal pour s’encourager.