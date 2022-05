Historiques ou avant-gardistes : des véhicules d’exception à Top Marques

La 17ème édition de Top Marques accueillera plus de 110 voitures, 15 motos, 3 véhicules aériens et une collection de superboats et water toys. Le salon se déroulera du 9 au 12 juin au Grimaldi Forum.

Cette année, Top Marques proposera 10 lancements mondiaux, 3 lancements européens et 5 avant-premières jamais vues à Monaco, avec des représentations de marques emblématiques telles que McLaren, Aston Martin et Maserati ainsi que des constructeurs niches comme Pininfarina, Aznom Automotive, Picasso Automotive et Pambuffetti.

A noter également 3 surprises « volantes » : la Jetson AERO One hélicoptère électrique, la moto volante Xturismo de Japon et une première mondiale ‘Made in Monaco’ de la société MC-Clic.

« L’objectif de Top Marques est de vous présenter les supercars et hypercars les plus extraordinaires d’aujourd’hui et de demain. Pour les voitures d‘aujourd’hui nous aurons des marques telles que Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce et Bentley, et nous vous dévoilerons également trois lancements mondiaux qui constituent de véritables innovations technologiques » déclare Salim Zeghdar.

La voiture de James Bond à la vente

Selon le PDG de Top Marques « le salon présentera également les classic cars les plus extraordinaires des années 50 aux années 90. Vous découvrirez des voitures mythiques en passant par la Lamborghini Miura, des anciennes voitures de F1 conduites par les grands pilotes, des voitures historiques et la toute dernière DB5 de James Bond qui sera à la vente pour un montant de 3 millions d’euros. »

Retrouvez l’ITW de Salim Zeghdar en podcast :