Le streaming a maintenant son festival

Les plateformes de streaming ont connu une grosse augmentation de leur nombre d’abonnés pendant la crise Covid. De quoi permettre au streaming d’avoir son premier festival, le Monaco streaming festival. Jo Cullen-Cronshaw et Tony Davis sont les invités du Club Radio Monaco pour nous en dire plus.

Quatre festivals en un

Le Monaco streaming festival va présenter 100 films en trois jours, du 31 mai au 3 juin. Ils seront également diffusés via les plateformes de streaming. Les projections et le pop-corn seront gratuits pour le public. Cela, c’est pour la première partie du festival. Dans un deuxième temps, il y aura une gestion d’un marché de contenu au niveau professionnel. Les plateformes et les distributeurs pourront ainsi chercher à acquérir de nouveaux contenus.

Durant tout le week-end, il y aura aussi une série de conférences pour mettre en évidence les nouveautés, les opportunités et les défis pour le monde du streaming. Cela c’est pour la troisième partie du festival. Et pour terminer ce week-end, un gala de remise de prix sera organisé, avec à la clés 12 récompenses pour des contributeurs clés du monde du streaming. La mannequin Victoria Silvstedt sera l’hôte de cette soirée.

Le mercredi 1er juin, à l’occasion de la journée mondiale des parents, le festival présentera tout l’après-midi des animations et des films pour enfants. L’entrée pour les enfants et leurs parents sera gratuite.

