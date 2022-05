TV5 Monde débarque à Monaco

Yves Bigot est le président de TV5 Monde. Il était l’invité du Club Radio Monaco pour nous parler de l’arrivée de la chaîne en Principauté.

C’est désormais officiel. Le gouvernement monégasque adhère à la chaine Francophone TV5 Monde, et rejoint ainsi le Canada, la France, la Suisse, le Québec et la fédération Wallonie-Bruxelles. Monaco se charge maintenant de définir les orientations stratégiques de la chaine et de fixer les budgets de chaque gouvernement partenaire, au même titre que ses associés.

Une nouvelle chaine est en cours de création, Monte-Carlo Riviera. Un magazine du même nom est déjà disponible sur les chaines TV5 Monde, pour suivre les évènements de la Principauté et de ses alentours.

Une intégration importante pour la chaine

Le gouvernement monégasque va contribuer à 1/9ème du financement de TV5 Monde, soit 4,280 millions d’euros. Un chiffre qui va permettre à la chaine francophone de connaitre une croissance budgétaire.

Les téléspectateurs monégasques vont venir s’ajouter aux 404 millions de la chaine, dans 211 pays différents. La majorité vient de l’Afrique Francophone (Congo, Côte d’Ivoire), mais dans le top 10 des pays qui suivent la chaine, on retrouve également la Roumanie et l’Inde.

