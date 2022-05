We Go GreenR pour du tourisme durable

A la découverte aujourd’hui de We Go GreenR ! Une plateforme de réservations qui propose des hébergements éco-responsables. Une véritable philosophie de vie portée par les deux fondateurs Marie-Pierre Schaubroeck et Stéphane Vincent-Montagnon. Leur challenge : réconcilier voyage et environnement depuis mai 2020.

We Go GreenR : voyager autrement

Depuis plusieurs années, on sait à quel point les voyages peuvent peser sur la planète, notamment à cause des émissions carbones des transports. C’est pourquoi We Go GreenR référence plus d’un millier d’hébergements basés en France. La plateforme est polyvalente. D’abord, elle accompagne les établissements touristiques dans leur transition écologique. Elle offre aussi un outil de réservation consacré au tourisme durable. C’est donc un véritable trait d’union pour mettre en relation des hôtes engagés et des voyageurs sensibles aux causes environnementales.

Les critères du GreenScore

Le GreenScore permet de mesurer les démarches respectueuses de l’environnement. C’est un indice qui varie de 1 à 5 et qui se base sur plus d’une centaine de critères. We Go GreenR va prendre en compte les matériaux de construction du logement, la gestion de l’énergie ou encore la nourriture proposée (…)

Cela permet de donner une note claire et transparente à chaque hôte. Une valeur sûre aussi pour le voyageur qui est à la recherche de son prochain séjour dépaysant.

GreenFlow : Former, transmettre, agir

En plus de sa plateforme de mise en relation et de réservation, We Go GreenR propose un programme en ligne pour les professionnels. Objectif : les aider à améliorer leur engagement écologique et leur démarche RSE. Ce dispositif s’intitule le GreenFlow. C’est une offre de 16 cours en ligne entre 15 et 30 minutes chacun pour trouver des solutions concrètes autour du développement durable et de l’éco-responsabilité. Mobilité, gestion des déchets ou encore alimentation rythment cette formation numérique ouvertes à tous les hôtes. Ils ont aussi accès à une centrale d’achat dédiée aux solutions plus vertes à intégrer dans leur établissement.