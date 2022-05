Contourner ses résistances au changement

Vous l’avez déjà tous vécu ! Vous vous levez plein de bonne volonté, décidés à changer, à en finir avec une mauvaise habitude. Et vous voilà bien vite rattrapé par vos propres résistances. . C’est ce qu’on nomme les résistances au changement. Nous en parlons aujourd’hui avec Kévin Finel, co-fondateur de Psychonaute plateforme dédiée à l’apprentissage de l’auto-hypnose.

D’où viennent nos résistances au changement ?

Dès que nous cherchons à modifier un comportement ou une attitude, c’est souvent plus facile à dire qu’à faire. Dans un premier temps, généralement, nous y parvenons, mais de façon très temporaire. Assez rapidement notre habitude revient, comme si quelque chose en nous refusait de changer. Alors rassurez-vous, c’est tout à fait normal. Ce processus se joue au niveau de l’inconscient car derrière chacun de nos comportements se cache une histoire. Quelqu’un aura tendance à manger du sucré pour combler son besoin de réconfort par exemple, quand un autre aura la manie d’exploser de colère pour masquer une peur profonde.

Toutes nos attitudes et tous nos comportements, même ceux que l’on aime pas ont une raison d’être, voire une intention positive. Seulement, au fil du temps, nous avons oublié la cause de nos réactions !

Quelles sont les résistances les plus communes ?

Pour n’en citer que deux : le conflit intérieur et le regard de l’autre.

Le conflit intérieur correspond à ces multiples facettes de nous qui entre en lutte. Ainsi, une part veut changer et évoluer mais l’autre est plutôt satisfaite de la situation actuelle. On peut citer l’envie de quitter son travail pour s’offrir une reconversion professionnelle. Le désir est fort, mais finalement la profession actuelle offre une certaine zone de confort qui peut nous bloquer, nous inciter à stagner.

Deuxième résistance le regard de l’autre. Dans notre société, nous avons souvent appris à porter très haut dans notre estime le regard de l’autre et son approbation. Il est possible que lorsque l’on essaie de changer, la désapprobation de notre entourage nous réfrène.

Mais bonne nouvelle : il est tout à fait possible de se faire accompagner pour lever ses résistances au changement !