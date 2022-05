Ibrahim Maalouf en concert intimiste à L’Espace Léo Ferré de Monaco

Concerts sold out, tournées mondiales, récompenses en série… Ibrahim Maalouf est l’instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française. Lundi 23 mai, il se produira à l’Espace Léo Ferré en toute simplicité.

En principauté, le célèbre trompettiste jouera « quelques mélodies » issues de l’album qu’il a composé en 2020, à l’occasion de son quarantième anniversaire, intitulé « 40 mélodies ». Ibrahim Maalouf se produira aux côtés de son ami guitariste François Delporte. Ensemble, ils revisiteront plusieurs de ces quarante morceaux avec pour seuls accompagnements : une guitare et une trompette. La façon la plus simple de revisiter les airs qui font voyager l’artiste depuis plus de 20 ans.

Sa virtuosité est saluée dans le monde entier

Les voyages, le Franco-Libanais en a fait à travers plus de 40 pays ces 10 dernières années. Après avoir été le premier jazzman de l’Histoire à remplir la plus grande salle de concert en France (le 14 décembre 2016 à l’Accor Arena de Paris Bercy) et conquis l’Amérique, l’expert en métissage des genres est qualifié de « virtuose » par le New York Times.

Compositeur et producteur de plus de 19 albums pour lui et d’autres artistes, le trompettiste a également été récompensé à de multiples reprises. A son palmarès figurent notamment deux « Victoires du Jazz », deux « Victoires de la Musique » et un « César de la meilleure musique de film ».

« Ma musique a quelque chose de très humain. Je ne cherche pas à en mettre plein la vue. »

Crédits photos : Yann Ohran

Avant de se produire sur la scène de l’Espace Léo Ferré, Ibrahim Maalouf a accordé à Radio Monaco un entretien exceptionnel. Retrouvez le en podcast.