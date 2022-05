Manger sans gluten : est-ce meilleur pour la santé ?

Les produits sans gluten envahissent les rayons des supermarchés depuis quelques années. Et de plus en plus de consommateurs se laissent séduire. Alors bonne ou mauvaise idée ? Réponse ce mercredi avec Véronique Liesse.

Zoom sur le gluten

C’est une fraction de protéine insoluble dans l’eau. On la retrouve dans tous les types de blé comme le froment ou encore l’épeautre, mais aussi dans les céréales tels que l’orge ou le seigle. Le gluten est aussi présent dans la sauce soja et la bière.

Depuis quelques années les ventes de produits sans gluten ont explosé. De plus en plus de sportifs de niveau mondial en font la promotion. Les troubles digestifs sont aussi plus nombreux et tout le monde recherche le coupable. Il faut quand même bien préciser qu’il existe l’hypersensibilité non cœliaque au gluten mais aussi la maladie cœliaque. En cas de maladie avérée, il faut arrêter toute consommation de gluten.

Le souci c’est qu’il y a plusieurs personnes qui ne tolèrent pas le gluten, sans avoir de maladie.

Comment savoir si on est intolérant ou pas ?

Si on souffre de la maladie cœliaque, le diagnostic se fait de façon très simple via au dosage de certains anticorps et une biopsie.

En revanche, pour savoir si on est hypersensible non cœliaque, c’est beaucoup plus compliqué. Les symptômes sont peu spécifiques et il n’y a pas de protocole de diagnostic validé. Le diagnostic se fait donc sur la base des symptômes qui peuvent être digestifs (ballonnements, douleurs, diarrhées, nausées…) mais aussi autres que digestifs (déficits en nutriments, infertilité, maux de tête, dépression, douleurs articulaires…)

Faut-il manger sans gluten ?

C’est conseillé pour les personnes hypersensibles au gluten et surtout cœliaques. Vous pouvez également l’envisager si vous souffrez d’une inflammation du tube digestif car le gluten peut contribuer à de l’inflammation. Mais ce n’est certainement pas à généraliser pour tout le monde ! D’ailleurs moins vous mangez de gluten, moins vous le supportez.

Véronique Liesse suggère par ailleurs de privilégier les aliments naturellement sans gluten. Le riz, du quinoa, des pommes de terre, des lentilles, et bien sûr des légumes, des fruits. A l’inverse, évitez les aliments industriels labellisés « sans gluten ». Ce sont des aliments transformés comme les autres, qui n’ont aucun intérêt nutritionnel, et qui vont avoir un index glycémique élevé.