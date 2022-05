Une toile XXL de Basquiat vendue 85 millions de dollars

La saison des ventes aux enchères bat son plein et elle rapporte gros sur le marché de l’art. Disparu à l’âge de 27 ans des suites d’une overdose, Jean-Michel Basquiat fait partie des artistes les plus côtés de la place new-yorkaise.

Une toile monumentale signée Jean-Michel Basquiat a été vendue pour 85 millions de dollars mercredi soir à New-York. La vente était organisée par la Maison Philips. Le tableau appartenait depuis 2015 à un milliardaire japonais, Yusaku Maezawa. Cet homme d’affaires qui a fait fortune dans le commerce en ligne a réalisé une plus value de 28 millions de dollars. De quoi financer une partie du voyage qu’il espère s’offrir autour de la Lune avec Space X d’Elon Musk.

Un collectionneur en orbite

En effet, le fondateur de Zozotown, le plus grand site de vente en ligne du Japon, fait partie des happy few du tourisme spatial. En décembre dernier, il a passé 12 jours à bord de l’ISS. Une virée effectuée grâce à l’agence spatiale russe. Pour son prochain voyage, avec Space X cette fois, ce Terrien fortuné compte inviter plusieurs artistes à l’accompagner, tous frais payés. Ce grand tour around the Moon est prévu l’an prochain.

En plus de nourrir des projets cosmiques, Yusaku Maezawa est aussi un grand collectionneur d’art. Lui qui affirme fonctionner « à l’instinct » avait donc acheté en 2015 la toile monumentale « Untitled, 1982 » réalisée par Jean-Michel Basquiat. L’artiste new-yorkais avait alors 22 ans. À cette époque, il était sur le point de collaborer avec Andy Warhol et de devenir une superstar de l’art underground.

L’immense peinture vendue chez Philips représente un démon à cornes. Son nouveau propriétaire est un autre collectionneur asiatique qui a participé aux enchères par téléphone. En acceptant de régler une facture de 85 millions de dollars, cet anonyme a fait entrer cette toile dans le top 3 des oeuvres les plus chères signées Basquiat.