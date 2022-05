La sélection éco-responsable de la Médiathèque de Monaco

A l’occasion du printemps, la médiathèque de Monaco vous a concocté une jolie sélection éco-responsable. Deux coups de coeur à consommer sans modération. Tour d’horizon des pépites littéraires avec Céline Sabine, adjointe au conservateur de la médiathèque de Monaco.

Un trimestre printanier dédié à l’éco-responsabilité

Céline Sabine a sélectionné un livre consacré aux insectes car beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui considérés comme des nuisibles. Preuve en est avec l’utilisation parfois intensive des pesticides pour les éradiquer.

Le livre « Sauvons les insectes – 10 actions pour (réagir) » a été écrit par François Lasserre et publié chez Rustica éditions. Il nous invite à repenser notre rapport avec les insectes via notamment des gestes simples. Si vous voulez préserver la biodiversité, pensez toujours à laisser une partie de votre jardin ou jardinière sauvage, et ce toute l’année !

Autre découverte : « Le destin de Fausto ». Il s’agit d’un album pour enfant accessible dès l’âge de six ans. Vous suivrez les aventures de Fausto. Cet homme tyrannique est persuadé de tout contrôle et posséder, des arbres, aux montagnes .. Mais quand il se confronte à l’océan, c’est le choc ! Une jolie fable qui dénonce la domination de l’homme sur la nature

Venez découvrir la grainothèque

C’est un tout nouvel espace disponible au coeur de la Médiathèque de Monaco. Un espace d’échanges de graines qui fonctionne selon le principe du troc. Vous pouvez donc prendre et déposer librement et gratuitement les graines qui vous plaisent.

D’ailleurs, pour en profiter vous n’avez pas besoin d’être inscrit à la Médiathèque, c’est accessible à tous.

Une belle initiative en faveur de la nature, de la biodiversité mais aussi des échanges humains !

En parallèle, notez que la Médiathèque organise de multiples rendez-vous comme des ateliers, des projections ou encore des échanges. Vous pouvez consulter tout l’agenda juste ICI