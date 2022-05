Lou Camin Nissart : bain de nature sur les hauteurs de Nice

Envie d’évasion c’est votre nouveau RDV sur Radio Monaco Feel Good. Chaque semaine, Christine Pianigiani vous propose des idées balades et randonnées accessibles à tous. Aujourd’hui, direction le Mont Vinaigrier avec une journée sur le GR de Pays « Lou Camin Nissart ».

Une randonnée accessible, ludique et pédagogique

Le Mont Vinaigrier culmine à 371 mètres et domine la ville de Nice. Un coin encore méconnu qui offre une vue féerique sur la capitale azuréenne, la Baie des Anges et la rade de Villefranche. Il est géré par le conseil général du 06. C’est une balade idéale si vous voulez flâner en pleine nature tout en gardant un oeil sur la ville à perte de vue. Il faut compter environ 2h30 pour parcourir les 5,5km.

Les immanquables de Lou Camin Nissart

Christine connait bien cette randonnée ! C’est pourquoi elle vous déniche les pépites et immanquables pour bien préparer votre excursion.

Premier incontournable : la vue et la faune ! Vous admirerez d’abord le panorama sur la baie des Anges tout en étant entourés d’une soixantaines d’espèces d’oiseaux recensés. A ne pas manquer non plus les restanques peuplées d’Iris et l’oliveraie pluri centenaire.

Notez qu’il est aussi possible de télécharger le jeu « Les Explorateurs des Parcs ». C’est une application ludique et gratuite pour découvrir les secrets et curiosités de la nature, grâce à des défis et des jeux en réalité augmentée. D’ailleurs le parc du vinaigrier sera disponible sur l’appli courant 2022.

Enfin, côté bon plan vous pouvez prolonger cette balade avec le GR de pays Lou Camin Nissart. Il fait 42 km mais vous pouvez le diviser en 4 étapes. Idéal pour parcourir Nice à travers ses monts : le mont Boron, le mont Alban, le mont Vinaigrier, le mont Chauve et la Colline du Bellet.

Les infos pratiques

Pour cette randonnée accessible à tous, prenez la Grande Corniche (RM 2564). Puis, pour atteindre la partie supérieure du parc, continuez environ 50 mètres après l’observatoire, l’accès et le parking se situe sur la droite.

Depuis Monaco, prendre la RM 2564 jusqu’au carrefour des 4 chemins. Puis, faire 1,5 kilomètre sur le Boulevard de l’observatoire. Prendre l’entrée du parc à gauche juste avant le feu.

Coordonnées G.P.S. : Latitude : 43.71912 | Longitude : 7.305455

Parking de 50 places à proximité du départ

Vous retrouverez toutes les informations pratiques et pleins d’autres idées balades sur les comptes Festival Envie d’ailleurs.