Venturi : un trek pour célébrer le centenaire de la disparition d’Albert Ier

Le Président de Venturi, Gildo Pastor, a confié une mission très spéciale à Xavier Chevrin, l’aventurier de son équipe : parcourir 220 kilomètres en ski de randonnée sur l’île norvégienne de Spitzberg dans l’océan Arctique. Une manière de rendre hommage au Prince Albert 1er qui fut le premier à la cartographier.

Homme de défis, Xavier Chevrin a déjà réalisé plusieurs expéditions pour le compte de Venturi. Mais contrairement aux précédents challenges auxquels il s’est confronté, Xavier ne testera cette fois aucun véhicule de la marque. Sur ce trek de 220 km pour 3 000 m de dénivelé, seuls son physique et son mental seront à mis l’épreuve. Le département recherche et développement de l’entreprise monégasque s’est toutefois impliqué dans cette aventure en concevant des systèmes de recharge électrique par panneaux solaires.

« Depuis 2010, Xavier Chevrin teste nos motorisations électriques au travers de périples mécaniques extrêmes aux quatre coins du monde. Il est donc l’homme de la situation pour affronter le froid, le vent et la glace durant 3 semaines, sur 220 kilomètres, à skis. Toute l’équipe de Venturi est honorée de pouvoir rendre hommage au Prince Albert Ier au travers de cette aventure exceptionnelle ».

Gildo Pastor, Président du Groupe Venturi

Une terre hostile

Durant pratiquement tout le mois de juin, l’aventurier de Venturi et ses trois guides découvriront des paysages formés de glaciers et recouverts par la calotte glaciaire où morses, phoques et ours blancs font partie du décor. Son objectif : traverser, entre autres, « La Terre Albert Ier » en partant de la Montagne Grimaldi, puis en traversant le Glacier de Monaco, pour atteindre la Montagne Prince Albert Ier et, enfin, la Montagne Princesse Alice.

La particularité de ce trajet obligera les membres de l’équipe à ouvrir un nouveau passage à travers des vallées qui n’ont encore jamais été explorées. En cet été boréal, les températures oscilleront entre -15°C et 0°C. En février dernier, lors d’un stage intensif de préparation en Norvège, elles avaient atteint les -27° !

