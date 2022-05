Écoute-toi de tout ton corps : donnez-lui la parole !

Chaque mois la pause lecture avec les éditions Jouvence met à l’honneur un roman. Focus ce mois sur « Ecoute-toi de tout ton corps » de Myriam Jézéquel. Elle propose une approche intégrée où le geste intuitif réveille l’expression de soi !

Donnez la parole à votre corps

Et si avec la danse et l’écriture intuitives vous pouviez vous connecter à votre identité profonde ? C’est ce que propose Myriam Jézéquel avec cette méthode originale. Elle se base sur la puissance du langage corporel, gestuel et écrit pour se découvrir et laisser jaillir ses émotions.

Il s’agit de danser pour s’exprimer en se laissant porter par la gestuelle. Et de déposer les mots qui coulent, poursuivre le mouvement de danse par l’écriture. Une expression vivante de soi-même qui allie écriture créative et mouvements dansants en se calquant sur vos émotions.

Myriam Jézéquel se confie sur cette méthode douce et libératrice.