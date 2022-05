Le verdict final pour l’ASM

C’est déjà la fin de cette saison de Ligue 1 2021-2022. Plus qu’un match pour l’AS Monaco, ce sera contre Lens au stade Bollaert ce samedi. L’ASM est sur une série de 9 victoires de suite en championnat et vise la dixième. Ce serait un record dans les 5 grands championnats européens.

La lutte sera compliquée contre une équipe de Lens talentueuse et encore plus à domicile. Au match aller, Lens s’était imposé 2 buts à 0. Les joueurs de l’ASM devront donc être concentré pour battre cette équipe. Le duo d’attaque Wissam Ben Yedder-Kévin Volland est très attendu, de même que le duo du milieu de terrain Youssouf Fofana et Aurélien Tchouameni.

Ce dernier viens d’être appeler en Equipe de France par Didier Deschamps avec son équipier Wissam Ben Yedder. Mais pour eux, la priorité est de bien terminer la saison avec l’AS Monaco.

Les supporters sont aux anges.

Il y a quelques mois, ils ne s’attendaient pas à cette remontée de l’équipe, une coupe d’Europe est maintenant assuré. La seule interrogation: est-ce que ce sera la Ligue des Champions ou la Ligue Europa? En cas de victoire, les hommes de Philippe Clément assureraient la deuxième place directement qualificative pour la C1. Les supporters saluent le travail du coach Clément depuis son arrivée.

Ce mercredi, les supporters ont pu assister à l’entrainement de l’équipe au Stade Louis II. Dans ce même stade, un écran géant sera installé pour permettre aux supporters de vibrer pendant le match.