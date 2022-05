Souffleurs d’avenir 2022: l’alimentation de demain

« On mange quoi demain? » C’est la question de cette 10ème édition des Souffleurs d’avenir. Au programme de ce week-end, ateliers et démonstrations culinaires en présence de chefs étoilés, marché de producteurs locaux et conférences écocitoyennes. Pour nous parler plus en détails de ce festival, Caroline Joussemet était l’invitée du Guest sur Radio Monaco.

Un futur durable qui passe par un changement de notre alimentation. C’est ce que veut promouvoir cette édition du festival des Souffleurs d’avenir à Biot. Ce week-end, plusieurs acteurs locaux et des chefs étoilés se réunissent dans tout les village pour rencontrer et répondre aux questions des habitants et visiteurs.

Ce festival est ouvert à tous pour faire découvrir la cuisine de demain mais aussi la comprendre et la déguster. Cuisine locale, de saison, bio et sans pesticides, les circuits courts, tout cela vous est expliqué lors de cet événement.

C’est toujours mieux en dégustant!

Pour les dégustations, plusieurs chefs étoilés vont réaliser des plats avec pour thèmes « la lutte contre le gaspillage alimentaire, un défi impossible à relever? », « pour un monde sucré responsable », « les insectes, l’alimentation de demain » et « le grand gouter des enfants ».

Pour comprendre ces nouveaux modes d’alimentation, des rencontres et des débats vont avoir lieu. Le but est de comprendre les nouvelles techniques agricoles, les circuits courts et les types d’alimentation plus durables et écologiques pour changer son mode de consommation

Essayer pour mieux adopter!

Pendant ces deux jours de festival, des ateliers pratiques seront disponibles dans le village. Le but est d’apprendre à tous les manières de changer son alimentation pour qu’ils puissent par la suite le reproduire chez eux. Au programme, apprendre à confectionner son pain, réaliser un produit sans pesticides pour son potager, faire sa propre pate à tartiner, ou encore tester des vélos avec assistance électrique.

Les visiteurs pourront aussi rencontrer les acteurs locaux qui répondront à leurs questions. Ils pourront découvrir les produits de saison et être sensibilisés autour des pesticides et du gaspillage alimentaire.

