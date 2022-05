Inessa Créations: le prêt à porter de luxe made in Monaco

Inès Bensalah est la fondatrice d’Inessa Créations, une marque de prêt à porter de luxe. Elle est l’invitée du Club Radio Monaco pour nous parler de sa marque et du partenariat avec le World stars football match.

Prêt à porter de luxe, créations et pièces de haute couture

Inessa Créations existe depuis 2019 et illumine déjà les Fashion Week. Paris, Milan, Monaco et les Balkans ont pu découvrir les créations et pièces de haute couture d’Inès Bensalah et de sa marque au lion. Elle a participé à ces semaines de la mode en tant qu’ambassadrice du Made in Monaco.

Partenaire du World stars football match

Ce mardi, c’est la 30ème édition de cet évènement qui se tiendra au Stade Louis II à partir de 19 heures. Ce match de gala est organisé par la fondation du Prince Albert II de Monaco pour lancer le Grand-Prix de formule 1 de Monte-Carlo. Ce match oppose une équipe F1 et une équipe de célébrités.

Pour cette édition, Inessa Créations est le partenaire officiel de la Star Team. À cette occasion un petit show fashion est organisé pour présenter la mode Monégasque. Des pièces collectors qui représentent les 30 ans de l’événement seront dévoilées.

Retrouvez également les autres invités du Club Radio Monaco.