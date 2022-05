« Un joyau dans une larme » : se comprendre pour avancer

Focus littéraire ce lundi avec « Un joyau dans une larme » paru aux éditions St-Honoré. Ce livre d’introspection est signé Manon. Nous l’avions rencontré il y a quelques mois pour présenter sa méthode Bodyshine dédiée au bien-être. Cap aujourd’hui sur sa casquette d’écrivaine.

Se libérer du passé pour vivre le présent

Manon a choisi de se livrer via une autobiographie. Elle remonte jusqu’à la vie intra-utérine pour décrypter toutes les expériences vécues et les enseignements tirés.

A chaque flash-back, elle délivre des conseils utiles et pratiques au lecteur pour l’aider, lui aussi, à avancer, à vivre pleinement le présent. Pour Manon, il est essentiel de se libérer du fardeau du passé. Pour y parvenir, il faut oser affronter en face les blessures et traumatismes. c’est une des clefs pour être délivré !

La deuxième partie de son livre » Un joyau dans une larme » est dédiée à la méthode Bodyshine. Chaque lecteur profite de 7 jours de découverte pour renouer avec son bien-être et briller de santé.