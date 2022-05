Le reiki : rééquilibrer son énergie vitale

Ce mardi, vous partez à la découverte du reiki avec Ingrid Ferret. Il s’agit d’une méthode douce et naturelle pour équilibrer la circulation de l’énergie vitale.

Les principes du reiki

Le reiki est un art énergétique d’origine japonaise développé à la fin du XIXe siècle. Côté signification : Rei signifie « l’universel » ou « le tout », et Ki (Qi) renvoie à l’énergie vitale qui circule en chacun de nous. Sa mission : activer et rééquilibrer la circulation de l’énergie vitale à travers les mains du praticien.

C’est d’ailleurs lui qui peut déterminer quelles sont les zones du corps qui ont le plus besoin d’attention pendant la séance.

Une méthode douce et précise

Le reiki envisage notre corps comme une centrale énergétique. Ainsi, pour se sentir bien, nos énergies physiques, émotionnelles et mentales doivent être alignées. Lors d’une séance, le praticien travaille sur les points énergétiques. On les appelle aussi les chakras. Le fait d’aider le corps à libérer ses énergies bloquées permet d’apaiser ses tensions, certaines douleurs, ou encore de calmer la rumination mentale, l’anxiété et l’angoisse.

Par ailleurs, Ingrid Ferret associe la pratique du reiki aux bols tibétains pour apporter plus de bien-être au consultant.

Elle vous explique sa méthode juste ici :



Notez qu’Ingrid Ferret est aussi sophrologue. Elle nous a aussi présenté cette méthode il y a quelques semaines sur Radio Monaco. Vous pouvez réécouter l’interview en intégralité :

PS : Ingrid Ferret a changé de cabinet depuis. Elle exerce désormais en Principauté. Vous pouvez la contacter directement via son site internet, juste ICI.

Elle est aussi joignable par mail : bienetre.bam@gmail.com