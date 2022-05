Mélanie Serre nouvelle chef du restaurant Elsa

Le restaurant Elsa au Monte-Carlo Beach s’est trouvé une nouvelle chef. Mélanie Serre est l’invitée du Club Radio Monaco. Elle répond au micro de Camille Esteve pour nous décrire son parcours et ses objectifs.

La passion pour la cuisine découverte tardivement

Mélanie Serre avait une licence de management et était loin de s’imaginer derrière les fourneaux. Mais un jour, elle décide de se lancer et tombe amoureuse de la cuisine. Plus tard, elle ouvre son premier restaurant à Paris, le Louis Vins. Pour cette période estivale, c’est sur Monaco qu’elle jette son dévolu, au restaurant Elsa au Monte-Carlo Beach.

Une cuisine 100% bio

C’est une nouveauté pour Mélanie Serre. Elle découvre la cuisine 100% biologique. C’est un « vrai défi » pour elle car elle doit faire évoluer certaines recettes.

La cuisine qu’elle aime est « lisible », un peu relevé et pimenté, et avec des produits du terroir. Un beau mélange pour cette chef qui a un objectif: retrouver les clients heureux.

