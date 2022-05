C’est maintenant ou jamais pour la Roca Team

À 15h20, la Roca Team retrouve Strasbourg pour le match retour des quarts de finale du championnat de France. Après la désillusion à domicile, l’AS Monaco basket doit se ressaisir pour espérer continuer dans la compétition.

Une défaite 80 à 100 au match aller, qui a encore du mal à passer. Dans la salle Gaston-Médecin, les joueurs de la Roca Team sont tombés face à plus fort et surtout plus justes techniquement. Il n’y a désormais plus de question à se poser si l’ASM Basket veut passer en demi-finale.

Strasbourg sur son parquet

Après avoir fait le job à Monaco les joueurs du SIG s’offrent un match décisif dans la salle Rhénus. Pourtant pas annoncés favoris, ils ont crée la surprise en jouant juste techniquement. Ils ont aussi pu compter sur la blessure au doigt et le forfait de Mike James, le meneur de jeu de la Roca Team.

La Roca Team doit se relever

Les joueurs de l’AS Monaco basket doivent maintenant se ressaisir pour obtenir un troisième match à domicile et prendre leur revanche dans la salle Gaston-Médecin. Cela passe forcément par une bonne prestation des joueurs, notamment de Paris Lee.

Le Monégasque était d’ailleurs l’invité de Sport Time à partir de 6min50 sur ce podcast. Il est accompagné pour ce numéro de Daniel Ortelli, spécialiste de la F1, qui nous parle du Grand-Prix de Monaco.



