GP de Monaco – De bons débuts pour Ferrari !

Les choses semblent bien parties ce week-end pour Ferrari. Hier Charles Leclerc et Carlos Sainz ont réalisé les deux meilleurs temps des essais libres. Pour la troisième et dernière séance avant les qualifications, on espère que les deux pilotes de la Scuderia vont confirmer.

Mattia Binotto, le directeur de l’écurie italienne, ne veut surtout pas se vanter des performances des deux monoplaces Ferrari. Il reste très prudent.

Alors des deux pilotes Ferrari, évidemment on s’intéresse surtout à Charles Leclerc, autour de qui la ferveur italienne et monégasque ne fait que monter… Après ses déboires de l’an dernier, est-ce que l’enfant du rocher cherche des tactiques pour terminer le week-end en beauté ? Selon Mattia Binotto la réponse est non.

Coup d’envoi de la course demain à 15 heures.