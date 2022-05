GP de Monaco – Les fans dans les starting-blocks

Les fans de formule 1 le savent. A Monaco, plus qu’ailleurs, on peut nourrir de sérieux espoirs d’autographes et de selfies avec les pilotes ! Sur le quai Antoine 1er, ils sont nombreux à s’agglutiner le long des grillages pour surveiller les paddocks.

Nathalie Michet est allée à leur rencontre.

Pour rappel, un week-end de Grand Prix se déroule sur trois jours. A Monaco, les pilotes ont déjà achevé les trois premières séance d’essais libres. Le moment phare de la journée c’est la séance de qualification qui débutera à 16 heures. Elle déterminera la grille de départ de la course prévue demain à 15 heures.

Comme chaque année, le mythique circuit monégasque promet d’offrir un joli spectacle à tous les aficionados de F1.