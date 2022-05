Porsche Mobil 1 Supercup : Dorian Boccolacci rêve en grand !

Coup de projecteur sur la Porsche Supercup qui se déroule en marge du Grand Prix de Monaco. Il s’agit de la version internationale du championnat de course automobile Porsche Carrera Cup orchestré par Porsche. Notez que c’est un championnat monotype. En effet, tous les concurrents pilotent la même voiture : une Porsche 911 GT3 CUP, avec environ 400 chevaux sous le capot.

Parmi les pilotes engagés en principauté : l’azuréen Dorian Boccolacci. Jean-Christophe Sanchez l’a rencontré.

Dorian Boccolacci rêve d’une victoire à Monaco

Cette année Dorian Boccolacci, jeune pilote automobile de l’équipe Pierre Martinet by Almeras rêve plus que jamais d’un succès à la veille du départ de la course. Qualifié 3e lors des qualifications hier, le Cannois partira finalement deuxième, juste derrière Larry Ten Voorde. Il profite du déclassement d’Harry King qui a réalisé son meilleur chrono sous drapeau jaune.

Dorian Boccolacci était arrivé en 3e position l’an dernier dans les rues de Monaco.

Coup d’envoi de la course Porsche Mobil 1 Supercup demain à 12H05.