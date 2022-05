GP de Monaco – Jonathan Cohen sur le point de parodier un pilote de F1 ?

Son visage ne vous est pas inconnu. Jonathan Cohen s’est particulièrement illustré sur petit écran avec sa série parodique du Bachelor « La flamme » sorti il y a deux ans sur Canal +. Si vous appréciez l’humour absurde, vous pouvez suivre actuellement « Le flambeau, les aventuriers de Chupacabra » disponible également sur Canal + et qui cette fois parodie l’incontournable Koh Lanta.

Invité par l’écurie Alpine, Jonathan Cohen a échangé quelques minutes avec Nathalie Michet autour du GP de Monaco mais aussi de ses futurs projets. Et pourquoi pas parodier un pilote de F1 ?





Les people investissent la Principauté

Evidemment, le Grand Prix de F1 de Monaco est avant tout un grand RDV sportif, mais c’est aussi l’occasion de croiser ses peoples préférés. Hier, acteurs, comédiens, footballeurs se sont relayés au plus près des pilotes. Certains ont eu la chance d’apercevoir l’acteur Patrick Dempsey, connu pour son rôle de Derek Shepherd dans la série Grey’s Anatomy. Côté football on notera la présence aussi du joueur de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet. Autre sportif de renom : le nageur français Florent Manaudou. Il y avait aussi la star du MMA mondial Conor McGregor. Et pour représenter l’humour Roman Frayssinet, passionné d’automobile et chroniqueur sur Canal +.

D’ailleurs si vous souhaitez voir toutes ses stars en photo, n’hésitez pas à consulter l’article dédié au people chez nos confrères de Monaco-Matin.