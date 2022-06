L’innovation au service de la beauté et de la planète

L’innovation se met au service de notre beauté et surtout de la planète. Ces dernières années, les préoccupations liées à l’environnement ont enfin gagné du terrain. Aujourd’hui nous sommes de plus en plus nombreux à faire attention à ce que nous mangeons, à ce que nous consommons, aux vêtements que nous portons, mais aussi aux produits cosmétiques dont nous raffolons.

Cap sur les dernières innovations en faveur de la beauté et de la biodiversité avec Victoire Satto, co-fondatrice de The Good Goods.

Les marques de Clean Beauty

Première marque à l’honneur : Ulé qui mise sur une approche singulière de la beauté. La marque cultive des plantes hors sol, dans l’eau et sans terre dans une ferme verticale basée aux portes de Paris. Les produits cosmétiques sont naturels, responsables et formulés à partir d’extraits purs et traçables ! Ici, il y a une vraie approche holistique. La beauté est aussi le reflet de notre état physique et mental. C’est pourquoi la cosmétique In & Out de la marque inclut des compléments nutritionnels.

ECLO : l’innovation avec du 100% français

Coup de projecteur sur ECLO, intégralement conçue en France et certifiée agriculture régénérative. A la clef : une gamme de produits bio et vegan avec des ingrédients sourcés en circuits courts. ECLO va jusqu’à concevoir un emballage d’origine naturelle, éco-responsable et compostable.

Le virage d’une marque bien connue sur la French Riviera

Et enfin, cap sur Fragonard qui passe des parfums à la cosmétique bio certifiée. Elle propose une toute nouvelle gamme « Soins Essentiels ». Tous les produits sont certifiés Cosmos Organic par Cosmécert. Au total, Fragonard propose sept soin essentiels à la fois pour le visage et le corps en mettant à l’honneur le bio et le local.