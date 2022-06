La saison historique de la Monaco Basket Association

La MBA, c’est l’autre club de basket de Monaco. Son équipe fanion évoluera la saison prochaine en LF2, le deuxième échelon du basket féminin français.

Une montée historique dans l’antichambre de l’élite en plus d’une deuxième victoire dans la Coupe de France des clubs amateurs, la saison de la Monaco Basket Association ne pouvait pas être plus aboutie. Pour Eric Elena, président et membre fondateur de la MBA (photo ci-dessous), elle a été particulièrement riche en émotions.

« Jouer à Bercy avec 450 supporters venus de Monaco pour nous encourager, cela donne des frissons ! »

Pourtant, les débuts ont été compliqués et il a fallu prendre des décisions fortes.

« Cela n’a pas été facile mais le changement d’entraîneur au bout de cinq matches a visiblement porté ses fruits. »

Une progression fulgurante

En seulement douze ans d’existence, le club a gravi tous les échelons, se forgeant un joli palmarès. C’est sans doute le fruit du travail et d’une passion partagée par l’ensemble des composantes de l’association.

« On est parti d’une feuille blanche. Nous n’étions que 13 personnes au départ. Mon rêve était alors de gagner la Coupe de France. On l’a déjà gagnée deux fois, c’est fou ! »

Aujourd’hui, la Monaco Basket Association entre dans une nouvelle dimension, avec humilité. Pour la première saison des filles de la MBA en LF2, l’objectif sportif sera le maintien.