Le Baou de Saint-Jeannet : une vue imprenable !

Comme chaque jeudi Christine Pianigiani nous fait voyager dans notre belle région. Aujourd’hui direction le Parc Régional des Préalpes d’Azur, à la découverte du Baou de Saint-Jeannet. D’ailleurs sachez que Baou est un mot provençal qui désigne un rocher escarpé au sommet plat.

Le Baou de Saint-Jeannet : en prendre plein les yeux

Le Baou de Saint-Jeannet se situe à une vingtaine de kilomètres de Nice et à deux pas de Vence, au pied du village de Saint-Jeannet. Il domine la vallée ouest de Nice. Idéal donc pour pratiquer une jolie balade de six kilomètres d’une durée de trois heures et accessible à tous. Il y a tout de même un peu de dénivelé, environ 400 mètres !

Pour éviter la foule, vous pouvez en profiter lors du lever du soleil pour déguster le petit déjeuner au sommet.

Les immanquables de cette randonnée

La vue à 360° est spectaculaire avec la Côte d’Azur à vos pieds et la Corse face à vous. Dans le détail, vous appréciez le panorama qui s’étend du sommet des Alpes du Mercantour aux collines niçoises, jusqu’à Antibes, aux îles de Lérins et au massif de l’Estérel .

Derrière vous, le Col de Vence étale ses grandes plaines et collines, tout comme le plateau de Saint-Barnabé et le Massif du Cheron.

Le mois de juin est la période idéale pour en profiter avant les grosses chaleurs estivales. Vous foulerez aussi un parterre de thym en fleurs.

L’adresse secrète de Christine

Et pour finir, l’adresse confidentielle ! Il s’agit d’un vignoble familial transmis depuis des générations : le Domaine des Hautes Collines. C’est l’occasion de partir à la rencontre d’un vigneron, Monsieur Rasse. Ce domaine possède une méthode très particulière de vieillissement du vin. Le rosé est tuilé pendant plusieurs mois dans des bonbonnes de verres nues exposées au soleil. Il est ensuite transféré en fût de chêne où il atteint sa maturité finale. Le tout à consommer avec modération bien sur.

Vous retrouverez toutes les informations pratiques et pleins d’autres idées balades sur les comptes Festival Envie d’ailleurs.