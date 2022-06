Venez participer au nettoyage des plages sur la Côte d’Azur

Plusieurs collectivités locales organisent des opérations de nettoyage des plages et des fonds marins avant le lancement de la saison estivale. C’est le cas dans les prochains jours de Villefranche-sur-Mer, Nice ou encore Cap-d’Ail. Membre du réseau ReMed Zéro Plastique et du collectif Nice Plogging, l’association Bleu Gorgone participe à ces opérations. Thomas Pomero, son fondateur, répond à Nathalie Michet.



Si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end de Pentecôte n’hésitez pas à vous joindre aux opérations de nettoyage organisées par les communes de la Côte d’Azur. Ce dimanche, de 9h à 12h, l’association Bleue Gorgone participera ainsi à un grand ménage des fonds marins le long de la plage des Marinières à Villefranche-sur-Mer. Le lendemain, lundi 6 juin, une initiative similaire sera organisée sur la digue du Port de Nice, dès 9 heures. De son côté la Mairie de Cap-d’Ail fixe le prochain rendez-vous au samedi 11 juin, sur la plage de la Mala. L’association MG Environnement se chargera alors de ramasser les déchets le long du sentier et de la zone rocheuse. Pour sa part, Bleue Gorgone se concentrera sur sa spécialité: le nettoyage des fonds marins.

« Susciter une prise de conscience »

Dans ce genre d’opérations, la bonne-volonté et la coopération sont les maîtres mots. Etant donné la quantité de déchets en tous genre, aucune structure ne pourrait réussir, seule, à redonner un visage plaisant au littoral. Le but est donc de fédérer les efforts de tous. Selon Thomas Pomero, fondateur de Bleu Gorgone, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, que ce soit sous l’eau ou bien sur le rivage. Conscient que ramasser les déchets un à un ne résoudra pas le problème de la pollution plastique, il estime néanmoins que l’essentiel est ailleurs. Pour ce Niçois, l’objectif prioritaire est de susciter une prise de conscience. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les activités de l’association vous pouvez contacter Bleu Gorgone sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi contacter le collectif Nice Plogging.