Le projet-Sens : le projet que l’on porte toute sa vie

Aujourd’hui Lynda Pausé met le focus sur le fameux Projet-Sens. Il s’agit d’une période de 18 mois qui précède et inclut notre naissance. Pendant ce laps de temps nous captons et engrammons émotions et expériences dans nos cellules.

Le Projet-Sens : sa mission de vie

Cette fameuse période de 18 mois est découpée en plusieurs phases. D’abord il y a les 9 mois précédents la conception. C’est le projet conscient ou inconscient des parents pour l’enfant à venir.

Ensuite arrive le moment de la conception suivi des 9 mois de gestation. Cette période où le foetus est une peau de sensations. Il n’a pas de pensée, de parole ou de compréhension, juste des sensations.

Et enfin arrive la naissance.

Un psychologue français Marc Fréchet dit : « Avant qu’un bébé ne soit conçu, il est déjà une idée préconçue« . Cela signifie que tout ce qui se passe dans la vie des parents affecte directement la vie de leur enfant. Et d’ailleurs qu’ils le veuillent ou non. Pour aller plus loin, il s’agit même d’une « attente inconsciente » placée sur l’enfant. Le but : réparer la souffrance dans son arbre généalogique. On parle alors de programmes inconscients qui déterminent profondément le caractère ou encore le métier !

Toutes les explications autour du Projet-Sens avec Lynda Pausé, coach en développement personnel.