Croyances limitantes VS croyances aidantes

Vous avez forcément entendu parler des croyances. On peut dire qu’il en existe deux catégories distinctes. Certaines peuvent nous brider dans l’action, nous empêcher d’avancer, quand d’autres nous boostent. C’est la différence entre les croyances limitantes pour les premières, et les croyances aidantes !

D’où viennent ces fameuses croyances ?

Une croyance est ce que nous considérons comme être vrai. Elle forge nos convictions et nos certitudes et vont jusqu’à définir notre réalité. La plupart du temps, elles sont transmises sous la forme d’injonctions verbales, de règles ou de valeurs. C’est aussi la conclusion de plusieurs de nos expériences tout au long de notre vie.

Croyances aidantes VS limitantes

D’abord, zoom sur les croyances limitantes. On va les intérioriser dès notre enfance ou plus tard dans notre existence après des évènements marquants. Elles peuvent nous faire supprimer une partie de la réalité ou des possibilités. Voici quelques exemples : « Je n’ai jamais été doué(e) en sport » ou « Une fois en couple, on ne peut plus sortir avec ses amis ».

Les autres, les croyances aidantes, nous aident à avancer au quotidien, elles nous construisent positivement.

Le souci avec celles dites « limitantes » c’est qu’il est difficile de s’en débarrasser. Parce que même si elles nous limitent, elle nous arrangent aussi en partie. Tout simplement car nous sommes des êtres d’habitudes et de confort. Ces croyances limitantes nous maintiennent dans notre zone de confort et de sécurité.