Direction les Gorges de Daluis, le colorado niçois

Christine Pianigini, fondatrice du Festival Envie d’Ailleurs vous emmène à la découverte des Gorges de Daluis dans le haut pays niçois. Comme toujours, elle sélectionne pour vous une randonnée accessible dans la région. C’est le concept d’Envie d’Evasion à retrouver chaque jeudi sur Radio Monaco Feel Good.

Les Gorges de Daluis : le petit Colorado niçois

Pour démarrer, les Gorges de Daluis sont d’immenses parois de plus de 900 mètres de long taillées dans le schiste rouge. Elles ont été creusées par le Var et son affluent le Cians. Elles sont situées entre Guillaumes et Daluis au pied du Parc National du Mercantour. Vous l’aurez certainement compris c’est la roche couleur rouge-brun qui est à l’origine du surnom de Colorado niçois.

Et avant même de démarrer la randonnée, vous en prendrez plein les yeux avec la route en balcon qui traverse les Gorges. C’est l’idéal pour découvrir des points de vue sublimes. Christine vous suggère de faire un stop sur le pont de la Mariée qui enjambe le canyon à 80 mètres de haut. C’est en effet le point le plus vertigineux des Gorges. Les plus courageux tentent même le saut à l’élastique en été.

Une randonnée accessible

La randonnée fait 4 km. Comptez environ 1h30 de parcours. Vous en profiterez facilement car le dénivelé est faible : 270 mètres environ. En revanche, Christine conseille de la réaliser hors période estivale car il y a peu d’ombre et pas de point d’eau pour se désaltérer. Vous trouverez le départ de la balade juste après le pont de Berthéou.

Les Gorges de Daluis en mettent plein la vue !

Premier immanquable : le patrimoine minéralogique exceptionnel. En effet, le site figure parmi l’un des plus beaux témoins géologiques d’un passé de plus de 280 millions d’années. Une véritable richesse avec une diversité de plus d’une soixantaine d’espèces minéralogiques dont certaines uniques au monde ! Les Gorges sont composées de roches couleur lie-de-vin, appelées pélites. Ce sont des cendres volcaniques et des sédiments déposés il y a plus de 250 millions d’années.

Côté paysage : vous en prendrez plein les yeux au coeur de ce paysage rougeoyant. N’hésitez pas à immortaliser le site avec de magnifiques photos. Attention, la luminosité varie beaucoup dans les Gorges selon l’heure et la saison. L’idéal pour de beaux clichés est d’être sur place lorsque le soleil se trouve au zénith.

Il faudra donc faire l’effort de se lever tôt pour savourer.

Enfin, cette randonnée vous mène au coeur d’une réserve naturelle. Elle recense pas moins de 401 espèces végétales, 201 Lichens et plus de 200 espèces animales. Il est donc très important en promenant de respecter cette faune et flore et d adopter les bons gestes pour sauvegarder ce vivant. La réserve souffle cette année ses 10 bougies. A l’occasion de cet anniversaire, la réserve organise d’ailleurs 10 événements cette année !

Le bon plan de Christine

Si vous êtes un amateur de randonnée, vous pouvez prolonger cette journée ou faire une immersion de deux jours dans les Gorges en découvrant le circuit des Balcons de Daluis.

C’est une itinérance de 26 km sur 2 jours avec une aire de bivouac aménagée. La réservation se fait en ligne.

Par ailleurs, vous retrouverez toutes les informations pratiques et plein d’autres idées balades sur le compte Instagram du Festival Envie d’ailleurs.